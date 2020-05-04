من جديد..العدوان السعودي يخرق وقف إطلاق النار في الحديدة

في خرق جديد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية، استهدفت قوى العدوان السعودي فجر اليوم عددا من المناطق فيها.

وبحسب موقع المسيرة نت فإن قوى العدوان استهدفت بصاروخين موجهين منزلاً في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة فيه كما استهدفت منطقة 7 يوليو بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة.

واستهدف قصف مدفعي لمرتزقة العدوان مطار الحديدة الدولي بينما قامت جرافتان عسكريتان تابعتان لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات قتالية شرق مدينة الشباب.