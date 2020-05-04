دائرة الوقاية في مديرية زراعة دير الزور مستمرة بالعمل

من نقطة البانوراما مدخل مدينة دير الزور، تستمر جهود العاملين في مديرية زراعة دير الزور بفريقها المعني بالاجراءات الاحترازية للتصدي والوقاية من فايروس كورونا المستجد.

حيث يتم خلال ساعات التجوال المحددة تعقيم كافة الآليات الداخلة للمدينة بالخلائط المعتمدة.

وتأتي تلك الإجراءات بتوجيه من السيد محافظ دير الزور وبعد قرار الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا والذي وضع آلية التنقل ضمن المحافظة، وكذلك السفر بين المحافظات.

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي