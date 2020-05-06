ارتياح كبير و إقبال على سوق الدريكيش الشعبي

حقق استمرار العمل بالسوق الشعبي في مدينة الدريكيش ارتياحا كبيرا لدى أهل المدينة، في ظل ارتفاع الأسعار لكافة المنتجات الزراعية والغذائية ومستلزمات التنظيف وغيرها من أساسيات الحياة اليومية بشكل جنوني، ولاقى افتتاح السوق مجددا إقبالا كبيرا من المواطنين.

وبين رئيس مجلس مدينة الدريكيش المهندس سامي سويدان أنه بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق أكبر فائدة للفلاح تم استمرار العمل في السوق الشعبي في المدينة الواقع في ساحة الشيخ منصور، و يتم إحضار الخضار والفاكهة والمواد الغذائية والمنظفات والمحاكم والبيض والزيت والسمنة وذلك بسعر التكلفة من المنتج مباشرة إلى المستهلك، ما أدى إلى خفض الأسعار بشكل حقيقي ويؤكد ذلك الارتياح والإقبال الكبير من المواطنين لشراء المادة الموجودة في السوق.

ولفت سويدان إلى أنه تم من خلال السوق بيع صحن البيض حجم كبير بسعر /١٧٥٠/ ليرة و حجم صغير /١٤٠٠/ ليرة و لتر الزيت بسعر /١٢٠٠/ وعلبة السمنة ٢ كيلو بسعر /٢٨٠٠/ ليرة و الصابون بسعر /١٢٥/ ليرة للقطعة الواحدة، مشيرا الى أن العمل مستمر بهذا السوق بإشراف مجلس المدينة لتقديم أفضل الخدمات و بأرخص الأسعار.

وأشار سويدان إلى أن مجلس المدينة قام بتجربة ناجحة وكانت الأولى من نوعها على مستوى المحافظة باستقدام الخضار من سهل عكار من المنتج مباشرة وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة ولاقت التجربة ارتياحا شعبيا وإقبالا كبيرا وتم تعميم هذه التجربة من قبل المحافظ على كافة البلديات في المحافظة، ما أدى إلى تخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن أهل المدينة.

ولفت رئيس مجلس مدينة الدريكيش أنه وضمن الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس الكورونا قام المجلس بحملات تعقيم لأحياء وشوارع المدينة والبلدية والساحات العامة وهذه الحملات مستمرة، كما تم القيام بحملات تعقيم ناقلات القمامة والحاويات.

وأكد سويدان أن واقع النظافة ممتاز في المدينة ويتم ترحيل القمامة إلى محطة الترحيل يوميا، بالإضافة الى حملات تعقيم لكراج انطلاق السرافيس، كما تم إيصال المواد التموينية إلى منازل المواطنين في كافة أحياء المدينة، ملتقى ارتياح لدى المواطنين، وتم ذلك من خلال لجان من أعضاء المجلس ولجان الأحياء وأمناء الفرق الحزبية، وهناك التزام تام من قبل المواطنين في المدينة بإجراءات الحظر.

و أكد سويدان أن مجلس المدينة يقوم بالمتابعة المستمرة والدائمة لكافة قطاعات المدينة وأحيائها، والعمل فيها ومعالجة كافة مشاكل المواطنين وحلها.

البعث ميديا- طرطوس: رشا سليمان