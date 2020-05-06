خسائر طرطوس السياحية تقترب من المليار ونصف

ذكرت مصادر في غرفة سياحة طرطوس “للبعث ميديا” أن خسائر قطاع السياحة في محافظة طرطوس خلال الشهرين الماضيين منذ إعلان إغلاق المرافق السياحية من فنادق ومطاعم مصنفة سياحية وفرض الإجراءات الإحترازية ومنع التجوال للتصدي لجائحة كورونا حرصاً على صحة العاملين والزبائن بلغت أكثر من مليار وأربعمئة مليون ليرة سورية لتاريخه.

وأضافت المصادر أن قطاع السياحة كان من أول المتضررين بسبب الاجراءات الاحترازية سيما أنها تزامنت مع الاستعداد لفصل الربيع ورغبة الكثير من أبناء المحافظة وخارجها القيام برحلات ترفيهية بداية فصل الربيع من كل عام لقضاء أجمل الأوقات في ربوع المحافظة لما تتمتع به من طبيعة جبلية خلابة والاستمتاع بالبحر وشاطئه الجميل.

وتؤكد غرفة السياحة على الإسراع في إنجاز ملف التعويضات الذي سبق لاتحاد غرف السياحة السورية أن طلب من غرف المحافظات حصر الأضرار الناجمة جراء إغلاق جميع مرافق القطاع السياحي وتمنت العودة القريبة للعمل وتقديم الخدمات وتنشيط الحركة السياحية مع قدوم فصل الصيف وانتهاء خطرالوباء الذي أضر بكل شيء.

البعث ميديا || طرطوس-لؤي تفاحة