31 الجاري.. بدء الدوام في الأكاديمية السورية للتدريب البحري

قررت وزارة النقل إعادة الدوام في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري في اللاذقية وفي دورات المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري والمعاهد البحرية الخاصة اعتبارا من الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وحددت الوزارة في بيان لها بدء الدوام من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى انتهاء المحاضرات مساء، بما في ذلك يوم السبت حسب البرنامج الذي تضعه كل جهة على أن يتم إعطاء المحاضرات بشكل مكثف والتركيز على المعلومات الأساسية فقط وتخفيض مدة المحاضرة إلى النصف.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه سيتم إصدار برنامج امتحانات الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، كما حددت الحادي والثلاثين من الجاري موعدا لبدء الدوام في المعهد التقاني للسكك الحديدية، فيما تجري الامتحانات في 26/7/2020 مع التأكيد على الأساتذة لوضع أسئلة موضوعية تتناسب مع مضمون المادة العلمية المقدمة للطالب وزيادة الأسئلة الاختيارية.

وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات حيث لا يتجاوز عدد الطلاب في كل قاعة تدريسية أو مخبر العدد الذي يضمن السلامة الصحية وبما يحقق التباعد وتجهيز المحاضرات النظرية على أقراص “سي دي” وتوزيعها على الطلاب.

وطلبت الوزارة مراعاة إجراءات السلامة الصحية المتعلقة بتعقيم جميع المرافق قبل بدء الدوام وبشكل دوري ووضع أجهزة لفحص حرارة الطلاب عند المداخل ومواد لتعقيم الأيدي والاستمرار في إغلاق الندوات وإيقاف جميع الأنشطة ومنع التجمعات قبل وبعد الدروس.

وأقر الفريق الحكومي المعنى بإجراءات التصدي لفيروس كورونا خلال اجتماعه اليوم إعادة دوام الجامعات والمعاهد اعتبارا من الحادي والثلاثين من أيار الجاري.