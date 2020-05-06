برلماني اوروبي يدعو لإلغاء الإجراءات القسرية الغربية ضد سورية

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن الجمهورية التشيكية إيفان دافيد أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية غير شرعية.

وقال دافيد في تصريح لـ”سانا” اليوم: إن “هذه الإجراءات تسببت بمزيد من المعاناة للسكان المدنيين في سورية مثلها مثل العقوبات التي فرضت على دول أخرى كايران وفنزويلا وكوبا”، مشيراً إلى أن الاستمرار بها في زمن انتشار وباء كورونا حول العالم يحمل أخطاراً جدية.

ودعا دافيد إلى إلغاء هذه الإجراءات لأنه ليس هناك أي مغزى للاستمرار بها كما أنها أظهرت فشلها بشكل كامل.

من جانب آخر أدان دافيد العدوان الذي يشنه النظام التركي على سورية مطالباً بفرض عقوبات على هذا النظام تتضمن حظر تصدير السلاح والذخيرة إليه.