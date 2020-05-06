بيان عملي للتعامل مع مخاطر الزلازل

نفذت مديرية الدفاع المدني في طرطوس بالتعاون مع المحافظة وبقية الجهات المعنية بياناً عملياً يحاكي كيفية التعامل مع ما قد تتعرض له المنطقة من كوارث طبيعية كالزلازل، في ضوء ما شهدته منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مؤخراً من عدة هزات أرضية تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة الشدة من دون أن تحدث أي أضرار.

وتضمن البيان مراحل السيطرة وإسعاف المصابين وانتشال الجثث المفترضة وعمليات الاقتحام للمواقع المتعرضة للزلزال وكيفية السيطرة على الحرائق المشتعلة الناتجة عن الكهرباء وقطع للمياه وتأمين خروج الناجين بشكل آمن، وذلك بواسطة آليات ومعدات مخصصة لمثل هذه الحالات.

وفي نهاية البيان أثنى محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى على جهود العاملين في مديرية الدفاع المدني وبقية الجهات العاملة على إنجاح هذا البيان العملي وقدرتهم على التعامل الجيد مع مثل هذه الكوارث في حال لا قدر الله تم حدوثها.

البعث ميديا- طرطوس: لؤي تفاحة