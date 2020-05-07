السيد يطّلع على التزام المساجد بالضوابط الصحية

استعداداً لإعادة فتح أبوابها للصلاة يوم غد الجمعة والتأكد من التزامها بالضوابط الصحية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، قام وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد اليوم بجولة للاضطلاع على إجراءات السلامة والتحضيرات المتخذة في المساجد.

وشدد السيد على ضرورة التقيد بهذه الضوابط حفاظاً على سلامة المواطنين والمجتمع من انتشار وباء كورونا، داعياً مديري الأوقاف للاجتماع مع الأئمة والخطباء ورؤساء لجان المساجد لمتابعة حسن تطبيق هذه الضوابط.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في بيان الاثنين الماضي أنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من يوم الجمعة الواقع في الـ 15 من رمضان 1441 للهجرة الموافق لـ 8 أيار 2020 مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

وحسب البيان ستؤدى شعائر صلاة الجمعة وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد إضافة إلى إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة مدة عشر دقائق.

وكان المجلس الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من 15 من آذار الماضي حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد.