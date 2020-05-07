مستوطنون إسرائيليون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية واقتلعوا مئات الأشجار في أراضيها.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة “وفا”: إن المستوطنين اعتدوا على أراضي الفلسطينيين في البلدة واقتلعوا 450 شجرة حمضيات.

ومن جانب آخر ذكرت الوكالة: أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع.