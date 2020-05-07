الليرة التركية تواصل تدهورها

واصلت الليرة التركية تدهورها مسجلة اليوم مستوى منخفضاً قياسياً.

وأفادت “رويترز”: أن الليرة التركية تراجعت إلى 25ر7 ليرات للدولار مواصلة خسائرها بعد تصريحات من أحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي فسرها المتعاملون على أنها استبعاد لاحتمالات تمديد المركزي خط مبادلة عملة مع أنقرة.

وبعد ثلاثة أيام من الانخفاض ارتفع اليورو إلى 088ر1 دولار كما ارتفع الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 2ر0 بالمئة أمام الين مسجلاً 31ر106 ينات، بينما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 8ر0 بالمئة مسجلا 6473ر0 دولار أمريكي.

وارتفع الاسترليني مقابل اليورو والدولار بنسبة 4ر0 بالمئة بعد أن أحجم بنك إنكلترا عن مزيد من إجراءات التحفيز.