الصين تدعم تأسيس لجنة لمراجعة استجابة العالم لتفشي فيروس كورونا

أكدت الصين اليوم دعمها تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لتفشي فيروس كورونا بعد انتهاء الوباء.

ونقلت فرانس برس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ قولها في إفادة صحفية اليوم إن “عملية المراجعة يجب أن تتم بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع وتحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غبريسوس كما يجب أن تجري في وقت مناسب بعد انتهاء الوباء”.

وشددت هوا كذلك على أن التحقيق يجب أن يستند إلى قواعد الصحة الدولية وأن يتم بإذن من جمعية الصحة العالمية أو المجلس التنفيذي وهما الهيئتان اللتان تديران منظمة الصحة العالمية.

ودأب العديد من المسؤولين الأمريكيين مؤخرا على توجيه الاتهامات العشوائية للصين على أنها منشأ فيروس كورونا وأنها تخفى معلومات عنه غير أن الصين رفضت ذلك مؤكدة أنه محاولة لتسييس الوباء.