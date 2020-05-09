اليمن: الدفاعات الجوية تتصدى لطيران العدوان السعودي في الجوف

أحبطت الدفاعات الجوية اليمنية اليوم اعتداءات جديدة لطيران العدوان السعودي في أجواء محافظة الجوف.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله: “إن الدفاعات الجوية تمكنت عصر اليوم من التصدي لتشكيل قتالي لعدد من الطائرات الحربية التابعة لقوى العدوان في سماء محافظة الجوف”، موضحا أنه تم التصدي لطائرات العدوان بصواريخ فاطر 1 وأجبرتها على المغادرة وذلك أثناء محاولتها تنفيذ أعمال عدائية في محافظة الجوف.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أحبطت في آذار الماضي اعتداءات جديدة لطيران العدوان السعودي في أجواء الجوف ومديرية صرواح بمحافظة مأرب.