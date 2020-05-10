الداخلية: استئناف تقديم الخدمات في فروع الهجرة والجوازات بالمحافظات

باشرت فروع الهجرة والجوازات في المحافظات كافة تقديم خدماتها تنفيذا لقرار الفريق الحكومي باستئناف العمل في عدد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية مع ضرورة الالتزام بالشروط الصحية وإجراءات التعقيم اللازم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أن الخدمات التي ستقدمها تتضمن إصدار جوازات السفر لمن هم خارج سورية بيد ذويهم بمعدل 150 إلى 200 جواز بالنظامين العادي والمستعجل واصدار جوازات سفر لمن هم داخل سورية بمعدل 150 إلى 200 جواز بنظام الاصدار المستعجل فقط.

وبينت الوزارة في بيانها أن الإدارة ستقدم أيضا تجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب المتواجدين في سورية ومنح تأشيرات الخروج وتقديم خدمة التنازل عن المربيات المتواجدات داخل سورية إضافة إلى تصديق صور جوازات السفر ومعاملات فقدان جوازات السفر.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت في السابع من الشهر الجاري تعميما أعلنت فيه استئناف العمل في كل من “الهجرة والجوازات والمرور والأحوال المدنية” في وحدات وزارة الداخلية والية عملها ونوع الخدمة ونسبة دوام العاملين وذلك تنفيذا لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا المستجد المتضمن السماح باستئناف تقديم الخدمات في كل من هذه الوحدات.