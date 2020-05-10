السويداء.. التربية تكشف عن عدد المتقدمين لامتحان الشهادات

وصل عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحانات الشهادات العامة في السويداء ١٤٦٤٦ طالبا وطالبة.

وبين مدير التربية بالسويداء بسام أبو محمود أن الطلاب موزعين على النحو التالي، شهادة التعليم الأساسيي ٨٣٩٩ طالبا وطالبة منهم١٠٦٩ دراسة حرة موزعين على ٧٥ مركزاً امتحانياً في كل من السويداء، المشنف، المزرعة، شهبا، صلخد، القريا، ومركز صحي واحد.

وعدد الطلاب المسجلين لامتحانات الثانوية العامة الفرع الأدبي ١٩٤٠ طالبا وطالبة منهم ١٢٠٣طلاب دراسة حرة، والفرع العلمي ٣٣٤٠ طالباً وطالبة منهم ٣٨٨ طالبا وطالبة دراسة حرة موزعين على ٥٠ مركزاً امتحانيا.

وعدد الطلاب المسجلين لامتحان الشهادة الثانوية المهنية الصناعية ٥٧٨ طالباً والتجارية ٣٠٩ طلاب والنسوية ١٨٠ طالبة وطالبا موزعين على ١٤ مركزاً.

وأكد ابو محمود أن المديرية اتخذت الاجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا اثناء العملية الامتحانية ، وكافة السبل الكفيلة لنجاحها بما يحقق للطلاب تأدية امتحاناتهم في اجواء مناسبة ومريحة وغرس الطمأنينة وحال الاستقرار في نفوس الطلبة .

ونوّه أبو محمود الى أنه سيتم تعقيم جميع المراكز الامتحانية قبل بدء الامتحانات وبشكل يومي بعد الانتهاء من تقديم كل مادة.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك