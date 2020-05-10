وصول طائرتين تقلان 393 سوري قادمتين من السودان وعُمان

وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء اليوم طائرة تابعة لـ السورية للطيران تقل 250 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار الخرطوم في السودان وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

ركاب الطائرة القادمين هم من عدة محافظات سورية لذلك تم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي ومعظمهم لمركز الحجر الصحي بمحافظة حمص لتسهيل سفرهم إلى محافظاتهم بعد بقائهم 14 يوماً في المركز للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا حيث تقدم لهم خلال هذه الفترة كل الخدمات الطبية اللازمة للاستقصاء عن أي إصابة والكشف عنها بوقت مبكر وتقديم العلاج المناسب في المراكز المختصة”.

كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء اليوم طائرة تابعة لـ “السورية للطيران” تقل 143 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار مسقط في سلطنة عمان.

وسيتم نقل ركاب الطائرة إلى محجر المدينة الجامعية بمحافظة حمص للإقامة فيه لمدة 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا حسب تصريح مديرة صحة دمشق للصحفيين، موضحة أنه سيقدم لهم خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي كل الخدمات الطبية اللازمة للاستقصاء عن أي إصابة بفيروس كورونا والكشف عنها بوقت مبكر.