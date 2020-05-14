“انستغرام” يطرح ميزات جديدة لمستخدميه

انضم تطبيق أنستغرام Instagram إلى قائمة وسائل التواصل الاجتماعي التي أعلنت عن اتخاذ إجراءات جادة تجاه مواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني.

بدأت ظاهرة التنمر بالاستفحال في تعليقات بعض المستخدمين على حالات وصور الآخرين.

وبحسب موقع engadget.com أعلنت إدارة أنستغرام Instagram عن القيام بسلسلة من التحديثات التي تهدف إلى منح المستخدمين المزيد من التحكم في كيفية تفاعل الآخرين مع حساباتهم وذلك عن طريق إضافة مجموعة من الخصائص الجديدة لمنع ظهور أي تعليقات أو إشارات مسيئة أو دالة على التنمر.

ويمكن لأصحاب الحسابات الشخصية والعامة على تطبيق أنستغرام استخدام الميزات الجديدة في معالجة ومنع ظهور التعليقات الفورية على الصور، حيث يمكن تحديد ما يصل إلى 25 تعليقاً وحظر أو تقييد الحسابات المخالفة دفعة واحدة.

ومن المُنتظر أن تمكن الخاصية الجديدة لمكافحة التنمر عملاء أنستغرام من المشاهير والعامة من مكافحة التسلط والتنمر الذي يتعرضون إليه.

وبجانب خاصية مكافحة التنمر الجديدة يختبر تطبيق أنستغرام Instagram خاصية جديدة تسمى “التعليقات المثبتة” ستسهل على المستخدمين التحكم في التعليقات وتثبيتها بوضع علامات عليها.