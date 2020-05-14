بطريقة جنونية احتفال برفع “حظر كورونا”

احتفل عمدة مقاطعة نيوزيلندية بتخفيف إجراءات الإغلاق، التي تفرضها البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بطريقة جنونية.

نشرت صفحة “بلومبرغ كويك تك” مقطع فيديو، قالت إنه لعمدة مقاطعة “كوينزتاون ليكس”، وهي مقاطعة حكومية محلية، في منطقة أوتاغو، حيث قام بالقفز من أعلى جسر على نهر كاوارو، احتفالا بتخفيف إجراءات الحظر، التي تفرضها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

ووصل عدد المصابين في نيوزيلندا إلى 1400 إصابة، بينهم 21 حالة وفاة، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وأعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء الماضي، تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد “وقف انفجار العدوى”.