شاحنة محمّلة بالخضار والفواكه من طرطوس إلى البوكمال

ضمن التعاون بين الفلاحين وصلت شاحنة محملة بـ ١٢ طن من الخضار والفواكه من محافظة طرطوس إلى مدينة البوكمال بمتابعة الرفيق رائد الغضبان أمين فرع الحزب بدير الزور، وذلك ضمن خطة القيادة المركزية للحزب لحشد طاقات الرفاق, وفي إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا, من الفلاح إلى المستهلك.

وقد استلمت الرابطة الفلاحية في البوكمال الشاحنة، وسيتم طرح الحمولة غدا لبيعها للمواطنين.

بدورهم شكر أهالي دير الزور اتحاد فلاحي طرطوس على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدين أن الشعب السوري واحد ولقمة العيش مشتركة بين الجميع في هذا الوطن الغالي.

البعث ميديا- دير الزور: مساعد العلي