مصر: القضاء على «13» إرهابياً شمال سيناء

أعلن الجيش المصري اليوم مقتل 13 إرهابياً أثناء محاولاتهم الهروب بعد مداهمة بؤرة إرهابية شمال سيناء.

وجاء في بيان صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة “إن المداهمة جرت بناء على معلومات استخباراتية عن بؤرة إرهابية بإحدى المزارع في شمال سيناء”، مضيفا “أن المداهمة أسفرت عن القضاء على 7 تكفيريين وعثر بحوزة أحدهم على بندقية آلية بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا”.

كما أسفرت المداهمة عن ضبط عربة دفع رباعي و3 دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة وضبط أحزمة ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في الثالث من الشهر الجاري القضاء على 18 إرهابياً في محيط مدينة بئر العبد شمال سيناء.