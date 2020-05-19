العراق: مقتل عدد من إرهابيي داعش في ديالى

صرح الموقع الرسمي للحشد الشعبي العراقي بان اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات المشتركة وإرهابيين من داعش بعد أن أقدموا على تفجير خطوط لنقل الطاقة في ناحية العظيم شمال محافظة ديالى، كما دارت اشتباكات في أطراف قرية البومرعي شرقي العظيم مشيرة إلى أن هذا الاشتباكات أدت إلى مقتل عدد من الإرهابيين.

إلى ذلك نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي اليوم عملية دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية جنوب قضاء القائم غرب العراق في إطار عملياتها المستمرة لملاحقة فلول إرهابيي داعش.