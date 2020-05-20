شويغو: 28 فعالية لتحسين القوة القتالية العسكرية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن التوجه الاستراتيجي الغربي يشكل أكبر تهديد للأمن العسكري الروسي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شويغو قوله اليوم.. “من أجل تحييد التهديدات في المنطقة العسكرية الغربية في عام 2020 تم التخطيط لتنظيم 28 فعالية لتحسين القوة القتالية للقوات بالتزامن مع التزود بالأسلحة الحديثة”.

وتوقع شويغو أن تتلقى المنطقة العسكرية الغربية الروسية بحلول نهاية العام نحو ألفي وحدة من المعدات الجديدة والحديثة ونتيجة لذلك ستتجاوز حصتها 65 في المئة.

وبدأ في روسيا منذ عام 2008 إصلاح عسكري واسع النطاق أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة وتقرر في عام 2010 تخصيص 317 مليار دولار حتى عام 2020 بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 في المئة.

وكان شويغو أعلن في وقت سابق أن أهم مهمة قومية تقوم بها روسيا حالياً هي بناء وتشغيل 16 مركزاً طبياً متعدد الوظائف في المناطق العسكرية الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية ولهذا الغرض خصصت وزارة الدفاع 130 مليون دولار تقريباً.