بسبب ظهوره على القطعان ..إطلاق حملة مكافحة لداء الكتيل الجلدي

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية حملة مكافحة للحشرات الناقلة لمرض داء الكتيل الجلدي على الأبقار في منطقة جبلة بالتعاون بين دائرتي الصحة الحيوانية والوقاية وبإشراف لجنة من الأطباء البيطريين ومهندسي الوقاية.

وأشارت مديرية الزراعة إلى أن إطلاق الحملة يأتي نظراً لظهور داء الكتيل الجلدي على الأبقار ولكون هذا المرض من الأمراض الخطيرة التي تسبب تدهوراً في قطعان الأبقار.

وقد اتخذت المديرية الإجراءات المطلوبة لحملة المكافحة حيث تم تجهيز 10 جرارات مع مرشّاتها الملحقة ليتم استخدامها ضمن الحملة في رش مبيدات حشرية لمكافحة حشرات الصحة العامة، إضافة إلى ورشة متنقلة لصيانة المرشّات في مواقع العمل واطفائية لتزويد المرشات بالمياه اللازمة.

كما تمّ توزيع الورشات على خمسة وحدات إرشادية هي: قبو سوكاس، الأشرفية، البرجان، الراهبية، السخابة وتتكون كل ورشة من مرشّين اثنين مع عمالهما ويشرف عليها الفني البيطري في الوحدة الإرشادية (طبيب أو مراقب)، إضافة الى مهندسين من دائرة الوقاية تستمر الحملة حتى تغطية كافة بؤر الإصابة في منطقة جبلة وقراها.

البعث ميديا- اللاذقية: مروان حويجة