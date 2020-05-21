مناقشة التحضيرات النهائية لاستلام  محصول الحبوب في دير الزور

بحثت اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة محافظ دير الزور السيد عبد المجيد الكواكبي الواقع الزراعي في المحافظة والتحضيرات النهائية والإجراءات المتخذة من الجهات كافة للبدء بعملية استلام محصول الحبوب للموسم الزراعي 2020 والتي ستبدأ اعتبارا من مطلع الشهر القادم.

وأكد السيد المحافظ على أهمية استلام كامل الكميات المنتجة في المحافظة والمحافظات المجاورة ورفع الجاهزية في مراكز استلام الحبوب والآليات المتعلقة بعمل الحصاد ونقل الموسم ومستلزمات التخزين وصرف قيم المحاصيل للفلاحين.

واستمع الكواكبي من مديري الدوائر المعنية عن أبرز الإجراءات المتخذة على صعيد توفير الحماية الذاتية ومنع الحرائق، مشددا على ضرورة تعاون كافة الجهات لانجاز عملية استلام المحاصيل بصورة سليمة وميسرة.

بدوره أشار قائد شرطة المحافظة العميد بلال محمود أن كافة الوحدات الشرطية في المحافظة بجاهزية تامة لأداء دورها في عملية استلام المحصول، لافتا الى أهمية تعاون الأهالي في حماية المحاصيل ومنع الحرائق والسيطرة عليها.

البعث ميديا- دير الزور: مساعد العلي