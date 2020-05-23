العدوان السعودي يشن غارات على مناطق عدة في اليمن

واصل طيران العدوان السعودي استهداف المناطق السكنية في اليمن وشن فجر اليوم 12 غارة على عدة مناطق بمحافظتي الجوف ومأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان استهدف منطقة اللبنات في صحراء الجوف بثماني غارات كما شن أربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

وكان طيران العدوان شن أمس 12 غارة على قرية الخسف بالجوف و13 غارة على مديريتي مجزر ومدغل بمأرب ليرتفع عدد الغارات على المحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 37.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن مستخدما مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدميراً كبيراً طال البنى التحتية.