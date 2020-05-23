282 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم تسجيل 282 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 351 وفاة في اليوم السابق.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد 19” إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء في المملكة المتحدة أصبح 36675 حالة.

من جهتها أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن إيطاليا سجلت 119 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في انخفاض ملحوظ عن اليوم السابق في حين ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل طفيف إلى 669 حالة.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في شباط بلغ 32735 وفاة وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 229327 إصابة وهو سادس أعلى رصيد عالمي بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وفي بلجيكا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 25 وفاة و299 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 56810 حالة بينما بلغ مجموع الوفيات 9237 وفاة بينما أعلنت السويد تسجيل 67 وفاة و379 إصابة جديدة.

عربياً أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع عدد المصابين إلى 1097 شخصاً موضحة ان الارقام الجديدة تضمنت خمس إصابات بين المقيمين وست إصابات بين الوافدين إلى لبنان من الخارج فيما بقي عدد الوفيات عند 26 حالة.

وفي السعودية أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 379 حالة بينما سجلت 2442 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الإصابات 70161 حالة.

وفي قطر تم تسجيل 1732 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 42213 حالة بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء إلى 21 حالة بتسجيل وفاتين جديدتين.

وفي الكويت بلغ إجمالي الإصابات 20464 اصابة بزيادة 900 حالة عن الأمس بينما بلغ عدد الوفيات 148 وفاة بزيادة 10 حالات.

وسجلت عمان 463 إصابة و34 وفاة جديدة بينما أعلن في البحرين عن تسجيل 360 حالة جديدة.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية العراقية تسجيل خمس وفيات و308 إصابات جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 152 حالة وإجمالي الإصابات 4272 إصابة بينما اعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن أول حالة وفاة بالفيروس في القطاع.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 704 حالات فيما سجلت الجزائر 195 إصابة و10 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 8113 والوفيات 592 حالة.