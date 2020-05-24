الصحة: نتيجة تحليل الشخص الروسي المشتبه إصابته بفيروس كورونا في مرفأ طرطوس سلبية

أعلنت وزارة الصحة أن نتيجة تحليل الشخص الروسي المشتبه إصابته بفيروس كورونا في مرفأ طرطوس سلبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الفحص الأول لأحد عناصر الجانب الروسي في مرفأ طرطوس أمس كان قد أظهر نتيجة إيجابية مشيرة إلى أنها اتخذت إثر ذلك قرارا بمنع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة حيث جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية وسمح لهم بالخروج إلى منازلهم وعاد المرفأ للعمل بشكل طبيعي.

وأضافت الوزارة أنه تمت اليوم اعادة إجراء اختبار “بي سي ار” ثان للحالة المشتبهة لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس وجاءت النتيجة سلبية أي غير مصابة بـ كوفيد 19″.