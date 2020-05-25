الصحة: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع الاجمالي إلى 106
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 15 من الكويت و3 من السودان و1 من روسيا و1 من الإمارات ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 106.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في سورية بلغ حتى اليوم 106 شفيت منها 41 وتوفيت 4 حالات.
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين وشفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة.
يشار إلى أنه وفق وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري فيما سجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.