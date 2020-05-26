العراق: اعتقال متزعم إرهابي في محافظة صلاح الدين

أعلنت قيادة الحشد الشعبي في العراق اليوم اعتقال متزعم إرهابي في تنظيم “داعش” بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وجاء في بيان صدر عن قيادة الحشد وفق ما نقل موقع السومرية نيوز إن قوة من اللواء 43 بالحشد نفذت كمينا محكما لما يعرف بمسؤول إعلام تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين المدعو أيوب عداي العاني، مشيرة إلى أن الإرهابي المذكور شارك بأغلب العمليات الإجرامية ضد القوات الأمنية والمدنيين العراقيين ولا سيما في محافظة صلاح الدين.

وكانت القوات العراقية المشتركة أعلنت أمس إلقاء القبض على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملياتها المتواصلة لملاحقة فلول الإرهابيين دون تحديد المكان.