السورية للبريد تستأنف تقديم تعويضات المسرحين

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أنها ستستأنف تقديم خدمة دفع تعويضات المسرحين من الاحتفاظ بعد انتهاء عطلة عيد الفطر عبر مراكزها البريدية المعتمدة في كل المحافظات وضمن أوقات الدوام الرسمي.

المهندس حيان مقصود، مدير عام المؤسسة، صرح بأن المؤسسة عملت بشكل مستمر لتدقيق أسماء المسرحين عبر المتابعة والتنسيق بشكل يومي مع الإدارة المالية في الجيش والقوات المسلحة لإنجاز أعمال المطابقة النهائية للبيانات كونها كبيرة جداً.

ولفت إلى أن هدف المؤسسة الأساسي هو ربط العملية بجهة واحدة، عبر إنجاز كل الإجراءات المطلوبة واختصار الوقت والجهد أمام المسرحين لقبض استحقاقاتهم بما في ذلك القيام بتصحيح الأخطاء الواردة في طلبات التعويض مباشرة.

كما أشار إلى بدء عملية تقبيض المستحقات يومي الأربعاء والخميس الماضيين في 50 مركزاً بريدياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً، مضيفا بأن بعض المراكز بدمشق واللاذقية وطرطوس استمرت في صرف التعويضات يوم الجمعة على أن تستمر العملية بعد عطلة العيد.

مدير عام المؤسسة أوضح بأن عدد المسرحين الذين حصلوا على مستحقاتهم بلغ 16,151 مسرحا، من إجمالي 32,390 مسرحا وبنسبة 50%، توزعوا بشكل أساسي في دمشق 4195 مسرحاً، و2938 في اللاذقية، و2238 في طرطوس، وأكثر من 2000 في حلب، و1249 في حماة، والعدد الباقي في المحافظات الأخرى، بينما بلغ إجمالي التعويضات المصروفة أكثر من 31 ملياراً و754 مليون ليرة.

وفيما يتعلق بإجراءات معالجة الازدحام خلال عملية التقبيض، بين مقصود أنه في بداية عملية استلام المستحقات شهدت بعض المراكز ازدحاماً ملحوظاً، نتيجة الإقبال الكبير من المراجعين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم العملية بعد عطلة العيد عبر حجز الدور المسبق وفق أرقام متسلسلة تتيح للمراجع معرفة توقيت دوره بشكل دقيق، وبحسب القدرة الفعلية لكل مركز من مراكز المؤسسة ما يخفف مظاهر الازدحام ويسهل عملية استلام المستحقات المالية.

الجدير ذكره أن المؤسسة السورية للبريد بدأت تفعيل خدمة تقديم الرواتب عبر نقاط بيع في المكاتب البريدية للمواطنين تقدم أيضاً خدمات دفع الرواتب لأكثر من 400 ألف متقاعد من حسابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.