28, 05, 2020 - 1:54 صباحًا

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وزخات مطرية خفيفة على بعض المناطق

محليات   244

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا لتصبح أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على منطقة الجزيرة نهارا وعلى المناطق الساحلية ليلا وسديميا في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة وتبلغ سرعتها في المنطقة الجنوبية 60-كم ساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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