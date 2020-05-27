بايدن يهاجم ترامب.. “أحمق” وقد يتسبب بموت الكثيرين

وصف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، ​جو بايدن،​ الرئيس ​دونالد ترامب​، واصفا إياه بالـ”أحمق”، وذلك لعدم ارتدائه ​الكمامة​ الطبية للوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجد.

وكالة “سي إن إن” الأمريكية نقلت عن بايدن بأن “كل طبيب في ​العالم​ يقول إنه يجب ارتداء الكمامة وسط تجمع للناس وما يفعله ترامب خاطئ”.

بايدن أشار في حديثه إلى أن ترامب يسعى بذلك لاستعراض الرجولة من خلال عدم ارتداء الكمامة، معتبرا أن هذه التصرفات حمقاء وقد تسفر عن ​وفاة العديد من الأشخاص.

وكان بايدن ظهر مرتديا الكمامة أثناء مراسم “يوم الذكرى” في ​الولايات المتحدة​، فيما اعتبر ترامب هذا التصرف من بايدن “غريبا” وسط ​الطقس​ الجيد.