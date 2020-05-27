ثلاث دول توقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين كعلاج لمرضى كورونا

منعت الحكومتان الفرنسية والبلجيكية استخدام عقار (هيدروكسي كلوروكوين) في معالجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما علقت السلطات الإيطالية أيضا استخدام هذا العقار ضد الفيروس.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن سلطات باريس ألغت التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين” في علاج المصابين بوباء كورونا ضمن المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، وذلك تجاوبا مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة.

من جهتها، بينت وكالة الأدوية الإيطالية أن الأدلة السريرية الجديدة المتعلقة باستخدام “هيدروكسي كلوروكوين” للأشخاص المصابين بفيروس كورونا تشير إلى زيادة خطر التفاعلات الضارة مع فائدة ضئيلة أو معدومة.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها أوقفت مؤقتاً دراسة هذا العقار المضاد للملاريا كعلاج محتمل للوباء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.