للطلبات الخارجية.. السماح للمطاعم بالعمل دون تحديد وقت للإغلاق

أوضح أمين سر اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير أنه بناء على القرار الأخير للفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا إلغاء حظر التجول الليلي بشكل كامل وقرار وزارة السياحة رقم 46 المتعلق بمنشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة فإن هذه المنشآت تبقى مستمرة بتقديم الطلبات الخارجية حسب طبيعة عملها ودوامها السابق قبل قرارات الحظر مع التزامها بعدم استخدام الكراسي والطاولات المجهزة لاستقبال الزبائن.

وبيّن خضير أنه لم يرد في نص قرار الفريق الحكومي إلغاء حظر التجول الليلي بشكل كامل وتمديد عمل المحال التجارية حتى الساعة السابعة مساء أي أمر يتعلق بإغلاق المطاعم التي تقدم طلبات خارجية وبناء عليه تبقى هذه المنشآت تقدم خدماتها خارجياً حسب دوامها السابق دون تحديد وقت لإغلاق المنشأة مع التزامها التام بعدم استقبال الزبائن على الطاولات.

وأشار خضير إلى أن منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة كانت تعمل خلال شهر رمضان حتى الساعة السابعة والنصف مساء لأن فترة بداية حظر التجول الليلي كانت تبدأ آنذاك من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة صباحا عملاً بقرارات الفريق الحكومي المعني أما حالياً فإن الأمر تغير نظراً لإلغاء الحظر الليلي بشكل كامل.