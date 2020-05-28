أهالي قريتي القاهرة والدشيشة بريف تل تمر بالحسكة يعترضون مدرعات للاحتلال الأمريكي

اعترض أهالي قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية التي أقامها في المنطقة.

وأفاد مراسل سانا في الحسكة بأن عددا من مدرعات قوات الاحتلال الأمريكي حاولت عبور الطريق التي تمر عبر أراضي قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر لكن الأهالي تصدوا لها ورشقوها بالحجارة وهتفوا ضد قوات الاحتلال وأجبروها على التراجع والعودة من حيث أتت.

واعترض حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في العشرين من الشهر الجاري ومنعوه من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف ناحية تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة وأجبروه على العودة.

وتصدى الأهالي في ريف الحسكة بمؤازرة حواجز للجيش العربي السوري عشرات المرات لأرتال من آليات الاحتلال الأمريكي ومنعوها من إكمال مسيرها وسط تزايد حالة الغضب والرفض القاطع لوجود قوات الاحتلال على الأراضي السورية.