28, 05, 2020 - 1:25 مساءً

ألبير ممي يغيّبه الموت

ثقافة وفن   51

رحل الباحث في علم الاجتماع ألبير ممي في باريس عن 99 عاماً. ويعتبر ممي من بين المثقفين الذين ناضلوا ضد العنصرية والاستعمار.

الكاتب والمفكر الفرنسي من أصل تونسي ألبير ممي – Albert Memmi في باريس، ويعتبر الراحل (1920 – 2020) من بين المثقفين والمفكرين الذين ناضلوا ضد العنصرية والاستعمار.

عرف ممي، الباحث في علم الاجتماع، بمساندته لحركات التحرر الوطني وخصص كتباً هامة لهذا الموضوع، أبرزها: “بورتريه المُسْتَعْمَرين”، و”بورتريه المتحررين من الاستعمار” الذي كتب جان بول سارتر مقدمته.

ويرى مفكرون أن ممي “سعى إلى بناء جسور بين الثقافة الشرقية والغربية وبين أوروبا والمغرب العربي، فألف كتباً عديدة تتناول ثنائية المستعمِر والمستعمَـر ومتاهة البحث عن الهوية”.

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