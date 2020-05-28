غاتيلوف: فايروس الغرب يواصل انتشار في ظل كورونا

انتقد غينادي غاتيلوف ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف استمرار دول الغرب في تسييس قضايا حقوق الإنسان في ظروف انتشار جائحة كورونا بهدف الضغط على بعض الدول.

ونقلت وكالة تاس عن غاتيلوف قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم.. إن جائحة كورونا سلطت الضوء على قضايا خطيرة في مجال حقوق الإنسان مضيفاً.. إن فيروس التسييس مازال يؤثر في الجهود الدولية الرامية لحماية حقوق الإنسان وذلك في ظل مواصلة الدول الغربية مساعيها لاستخدام حقوق الإنسان كأداة للدفع قدماً بأجنداتها السياسية.

وأكد غاتيلوف ضرورة أخذ مواقف جميع البلدان في الاعتبار لضمان قدرة الأمم المتحدة على تعزيز حقوق الإنسان بشكل فعال في العالم مضيفاً.. إلا أننا ولسوء الحظ لا نرى مثل هذه المبادرة في أنشطة هيئات حقوق الإنسان الأممية وكل ما نراه هو محاولات لاستغلال هذه القضايا كأداة ضغط على بعض الدول.

وأشار غاتيلوف إلى أن “روسيا ستسعى خلال انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتعزيز أولوياتها” موضحاً.. “نحن بالتأكيد مستعدون للتغييرات المعقولة التي تمت الموافقة عليها بالإجماع ولكننا سنتخذ موقفاً حذراً في هذا الأمر مع مراعاة رأي جميع الدول الأعضاء.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف أكد في مقالة بصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية نشرت في وقت سابق اليوم أن بعض الدول الغربية تستخدم وباء فيروس كورونا أداة لمعاقبة بعض الدول والحكومات المعارضة لسياساتها موضحاً أن الدول الأوروبية التي تزعم احترام حقوق الإنسان ترفض تعاون حكومات ودول أخرى مع روسيا وتحاول منعها من خلال تطبيق قيود اقتصادية من جانب واحد عليها.