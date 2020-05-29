أثناء تغطيتهم احتجاجات مينيابوليس.. الشرطة الأميركية تعتقل طاقم CNN

اعتقلت الشرطة الأميركية اليوم طاقم شبكة CNN الإخبارية أثناء قيامهم بتغطية مباشرة للاحتجاجات في مدينة مينيابوليس على مقتل أمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وذكرت شبكة CNN أن الشرطة عمدت إلى وضع الأصفاد على أيدي الطاقم الذي شمل المراسل عمر خيمينيز وهو على الهواء مباشرة، إضافة إلى مخرج ومصور صحفي آخر حيث تم اقتيادهم إلى الحجز.

وقال فريق الاتصالات في شبكة CNN في وقت سابق على تويتر: إن “أفراد الطاقم اعتقلوا بسبب قيامهم بعملهم رغم أنهم عرفوا بأنفسهم ما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوقهم وفق التعديل الأول”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف في تغريدة له على تويتر في وقت سابق المحتجين المطالبين بإحقاق العدالة بـ”البلطجية” زاعماً أنهم “يسيؤون لذكرى فلويد وأنه لن يدع ذلك يحدث”.

وقال ترامب في تغريدته إنه “تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز وأخبره أن الجيش معه طوال الطريق” مضيفاً “سنستعيد السيطرة”.

وأثارت تغريدة ترامب انتقاداً لاذعاً من موقع تويتر الذي وضع إشارة “تمجيد العنف” عنواناً لها حيث قال الموقع إن “تغريدة ترامب انتهكت قواعد تويتر الأساسية إلا أنه لن يزيلها كي يطلع جمهوره عليها”.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات على مقتل أمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن قام أحد ضباط الشرطة بتثبيته على الأرض والضغط على عنقه خمس دقائق، بينما اكتفى مركز الشرطة في مينيابوليس بفصل الضباط الأربعة المتورطين في الجريمة من عملهم، كما أصيب سبعة أشخاص في وقت سابق بالرصاص خلال الاحتجاجات في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.