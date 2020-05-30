من جديد.. الاحتلال الأمريكي يُدخل آليات عسكرية الى ريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتل آليات عسكرية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي مجددة انتهاكها القوانين والمبادئ الدولية.

وذكرت مصادر أهلية في مدينة الرميلان أن الاحتلال الأمريكي أدخل اليوم رتلاً مؤلفاً من 25 آلية عسكرية محملة بالذخائر والمواد اللوجستية قادمة من قواعدها في العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأشارت المصادر إلى أن الآليات تضمنت شاحنات وناقلات تحمل حواجز إسمنتية وبرادات وذخائر مع عدد من سيارات “الهمر” واتجهت إلى قواعد الاحتلال غير الشرعية عند المدخل الجنوبي لمدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في السادس والعشرين من الشهر الجاري 45 آلية محملة بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها اللاشرعية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة.