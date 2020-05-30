موسكو تطلق عملية لمكافحة الإرهاب في إنغوشيا

أعلن المركز الإقليمي للأزمات في روسيا اليوم عن بدء عملية لمكافحة الإرهاب ببلدة سونزا في إنغوشيا الواقعة بمنطقة شمال القوقاز الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن المركز قوله إن رئيس الفرع الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي اللواء تشيرنيشيف أعطى أوامره بإطلاق عملية مكافحة الإرهاب في سونزا وفقاً للمادتين 11 و 12 من القانون الروسي لمكافحة الإرهاب من أجل منع الهجمات الإرهابية والجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وأضاف المركز إن الوضع تحت السيطرة وسيتم تقديم مزيد من المعلومات في وقت لاحق.