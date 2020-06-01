الجيش الليبي يستعيد السيطرة على الأصابعة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة الواقعة على بعد 120 كلم جنوب غرب طرابلس.

وقال المسماري في حسابه على موقع فيسبوك أن “وحدات من القوات المسلحة تمكنت من إعادة السيطرة على المنطقة بعد ضربات استهدفت مواقع في الجبل الغربي”.

وتعاني ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي ناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق ولا سيما في العاصمة طرابلس التي تنتشر فيها ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي.