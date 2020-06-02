الهئية الناظمة للاتصالات والبريد توقف خدمات بعض شركات الحوالات المالية

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، تعميما طلبت فيه من شركات الحوالات المالية (إرسال – حافظ – فرعون – شامنا – آراك – ماس) التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة، اعتبارا من اليوم، تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح.

الهيئة طلبت من الشركات تزويدها بكل الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزام الشركات بالتعليمات النافذة من كل الجهات الإشرافية.

وأوضحت بأن التعميم جاء بناء على كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن مخالفة هذه الشركات للقرارات الناظمة لعملها وتكرار هذه المخالفات.