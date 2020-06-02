طهران تنتقد صمت الدول الغربية عن قمع المحتجين في أمريكا

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية صمت الدول الغربية تجاه قتل المتحدرين من أصول إفريقية وقمع المتظاهرين المحتجين في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في تغريدة على صفحتها بموقع تويتر: “رغم القتل المفجع لرجل أسود آخر وقمع المحتجين في أمريكا منذ عدة أيام إلا أن الدول الغربية ما زالت تلتزم الصمت وغابت عن بالها العواطف الجياشة تجاه حقوق الإنسان”.

وأضافت الخارجية الإيرانية: “تصوروا لو كانت هذه التطورات قد تحصل في دولة غير غربية ماذا كان رد فعل هذه الدول”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أمس باستخدام القوة القصوى ضد المحتجين المشاركين في المظاهرات المناهضة لعنصرية الشرطة الأمريكية والتي عمت مختلف المدن بعد جريمة قتل فلويد خنقاً على أيدي الشرطة.