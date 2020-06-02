64 وفاة و3117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية 64 وفاة و3117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إلى أن إجمالي ضحايا الفيروس في إيران بلغ 7942 فيما بلغ عدد المصابين الكلي 157562 وعدد المتعافين 123077 شخصا.

وأوضح جهانبور أنه تم إجراء 975936 اختبارا لتحديد الإصابة بفيروس كورونا في انحاء إيران.

عربيا سجلت وزارة الصحة اللبنانية 9 إصابات جديدة ليصبح العدد الكلي للإصابات 1242 وعدد الوفيات الإجمالي 27.

وفي الكويت ظهرت 887 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 28649 إصابة فيما بلغت حالات الوفيات 226 حالة.

أما في الإمارات فارتفع عدد الوفيات إلى 296 بزيادة 3 حالات اليوم في حين وصل عدد الإصابات الكلي إلى 35788 إصابة بحسب السلطات الصحية في البلاد.

وفي ماليزيا سجلت السلطات الصحية هناك 20 إصابة جديدة بالفيروس اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7877 حالة فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليبقى العدد الكلي للوفيات 115 وفاة.

وفي هولندا ارتفع عدد الإصابات بالفيروس بواقع 102 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 46647 فيما بلغ عدد الوفيات 5967.

وفي المقابل أعلنت السلطات الصحية في الصين أنه لم تظهر أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان خلال الفترة من 14 أيار الماضي إلى الأول من حزيران الجاري مشيرة إلى أن الحالات الحاملة للفيروس “ليست ناقلة للعدوى”.

إلى ذلك أعلنت اندونيسيا اليوم أنها ألغت رحلات الحج هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا مع استمرار القيود على السفر.

بدورها كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن خمسة من لاعبي فريق برشلونة الإسباني واثنين من الطاقم الفني للفريق أصيبوا بفيروس كورونا في بداية انتشار الوباء مشيرة إلى أن هذه المعلومات لم تخرج من نادي برشلونة أو تقارير رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وفي الهند وافقت السلطات الصحية على استخدام عقار “ريميدسفير” لعلاج المصابين بالفيروس على خمس جرعات.

وكانت وكالة الأدوية والغذاء الأمريكية وافقت على الاستخدام الطارئ للعقار الشهر الماضي بعد أن أثبتت التجارب السريرية فعاليته في تخفيف أعراض المرضى بفيروس كورونا.