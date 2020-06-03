الحكومة الألمانية ترفع حظر السفر إلى عدة دول

تعتزم الحكومة الألمانية رفع حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى بريطانيا وايسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا اعتبارا من الـ 15 من حزيران الجاري “طالما لا يوجد حظر على دخول هذه الدول أو إجراءات عزل عام مفروضة بها على نطاق واسع”.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله في حديث للصحفيين اليوم بعد اجتماع للحكومة إن “جميع الدول المعنية انطبقت عليها هذه المعايير ماعدا النرويج التي تفرض حظرا على الدخول وكذلك إسبانيا حيث سيقرر البرلمان ما إذا كان سيمدد حظرا للدخول”.

وأضاف إن “إرشادات السفر ليست دعوة للسفر ولا تشجع مطلقا على السفر إلى بريطانيا على سبيل المثال طالما تفرض على جميع الوافدين إليها حجرا صحيا لمدة 14 يوما”.