تسرب وقود يفرض حالة الطوارئ في إقليم روسي

أعلنت السلطات الروسية حالة طوارئ على المستوى الفدرالي في إقليم كراسنويارسك بسبب تسرب وقود الديزل في محطة كهرباء بمدينة نوريلسك في سيبيريا الشرقية.

وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على اقتراح إعلان حالة الطوارئ في الإقليم.

من جهته قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إنه سيطلب من شركات النفط الروسية المساعدة في التعامل مع التلوث الناجم عن تسرب الوقود مؤكداً أن الحادث لم يؤثر على عمل قطاع الطاقة في المنطقة لكون محطة الكهرباء التي وقعت فيها الحادثة تعمل بواسطة الغاز أما خزان الديزل فكان احتياطياً.

وتسرب في الـ 29 من أيار الماضي نحو 21 ألف طن من الوقود في محطة الطاقة ما تسبب بحدوث تلوث حيث قامت النيابة العامة في منطقة كراسنويارسك بفتح تحقيق بشأن الحادثة.