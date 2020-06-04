الإدارة المحلية: السماح بفتح الأندية الرياضية مع التقيد بمتطلبات الحفاظ على الصحة العامة

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قراراً سمحت بموجبه بفتح الأندية الرياضية بأنواعها كافة شرط التقيد بمتطلبات الحفاظ على الصحة العامة من الالتزام بـ “النظافة والتعقيم” وعدم التجمعات وارتداء العاملين فيها مستلزمات الوقاية “كمامات وقفازات”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء متابعة للإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي لمواجهة التداعيات المحتملة لانتشار فيروس كورونا ولاحقا للتعاميم السابقة بهذا الشأن.

وأغلقت النوادي الرياضية في السابع عشر من آذار الماضي بناء على قرار حول ذلك جاء استكمالاً للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.