ثمرة “أناناس” تُفتك بأنثى فيل

تسببت ثمرة أناناس بقتل أنثى فيل حامل بسبب وجود متفجرات تم زراعتها داخل الثمرة، وفقا لما أعلنته السلطات الهندية.

وقال سوريندرا كومار أحد المسؤولين عن حماية الحياة البرية في ولاية كيرالا: “انفجرت ثمرة الأناناس المحشوة بالمتفجرات في فمها ما تسبب لها بإصابات خطيرة”.

وأضاف: “نحن نحقق في هذه الحادثة ونحاول تحديد من يقف وراءها والظروف التي أدت إلى نفوق الحيوان”.

ويلجأ بعض القرويين لزرع المفرقعات في الفاكهة لحماية محاصيلهم من الحيوانات البرية، أو يلجأون إلى الأسوار المكهربة لتحويل مسار الأفيال عن حقولهم.

وأثار خبر نفوق أنثى الفيل، غضبا كبيرا في الهند، بحسب ما نشرته صحيفة “تايم أو إنديا”.

وعقب تعرضها لجروح خطيرة، ظلت أنثى الفيل تجوب القرية لساعات قبل أن تدخل خرطومها وفمها في نهر لإبعاد الذباب والحشرات عن جروحها، وتتوفى بعد سويعات.