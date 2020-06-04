وزير الصحة: “قانون سيزر” يعيق استجرار الأدوية

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه لا يوجد انقطاع لأي مادة دوائية وأنه قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية لكن توجد بدائل لها مبيناً أن الوزارة ترخص الصنف الدوائي الواحد لعدة معامل أدوية.

وأوضح يازجي في مؤتمر صحفي عقد اليوم أنه لا يوجد أي مبرر لمعامل الدواء لوقف إنتاج الدواء مبيناً أن الحكومة تتحمل أعباء دعم تمويل مستوردات هذه المعامل من المواد الأولية وباقي المستلزمات حيث يتم تمويل استيرادها بسعر صرف تفضيلي محدد بـ700 ليرة سورية للدولار.

وأشار إلى أنه يتم تسعير الأصناف الدوائية بشكل تسلسلي بناء على ذلك لافتاً إلى أنه تم تسعير 1400 صنف حتى الآن من أصل 11800 زمرة دوائية.

كما أكد وزير الصحة أن الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب أو ما يسمى “قانون قيصر” تطال المواطن السوري حتى بالدواء وتعيق استجرار أدوية الأمراض المزمنة.

ولفت وزير الصحة إلى أن تسجيل إصابة بفيروس كورونا لحالة مخالطة لأحد القادمين منذ أيام مؤشر لإمكانية تطور الإصابات وهذا يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس موضحا أنه لا يزال هناك تريث في موضوع إعادة السوريين العالقين في الخارج حتى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالسوريين الذين عادوا حتى الآن.