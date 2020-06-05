خميس: المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خط أحمر

تحت عنوان ” الاعتماد على الزراعة وعلى الذات” , ترأس رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اجتماعاً لإطلاق تنفيذ دراسة تطوير الغاب بحضور عدد من الوزراء ومديري الزراعة في سورية.

وأكد خميس خلال الاجتماع على دعم الزراعات والتربية الحيوانية الأسرية وتأمين تكاليفها مهما يكن حجمها, مشيراً إلى دعم الثروة الحيوانية بكل أنواعها ،وتوزيع إصبعيات الأسماك مجاناً للراغبين بتربيتها, مضيفاً: إن “قطاع الدواجن يمر اليوم بأصعب ظروفه بسبب العقوبات الظالمة ويجب العمل إنهاضه في كل المحافظات”.

ونوّه خميس إلى أن المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها مهما كلفتنا, مؤكداً أن السنة الحالية هي الافضل في تصدير للمنتج الزراعي الصناعي.

يتبع…