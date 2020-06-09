يوغدانوف: دعم روسيا ثابت لسيادة ووحدة الأراضي السورية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد اليوم تطورات الوضع في سورية وحولها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن بوغدانوف جدد التأكيد خلال اللقاء على دعم بلاده الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها مشدداً على مواصلة التأييد الروسي الفعال لسورية في مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضاف البيان إن الجانبين بحثا كذلك تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والإنساني بما يخدم الإسراع بإعادة إعمار سورية.